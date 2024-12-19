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Amasya'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Amasya'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Amasya'da yapıldı. Çalıştayda gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda çözüm önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin gençlik politikalarına dair vizyon oluşturulmasının hedeflendiği 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Amasya'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayları' kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya Amasya Valisi Önder Bakan da katıldı. Gençlerin gelecekteki ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çeşitli grup çalışmalarına katıldıkları etkinlikte gençlerin fikirlerini ifade etmesi ile Türkiye'nin gençlik politikalarına dair vizyon oluşturulması hedeflendi.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Gençlerimizi çok önemsiyor ve onların fikirlerine her zaman değer veriyoruz. Gençlerimize fırsatlar sunacağını düşündüğümüz çalıştayın Amasya'mızın gençlik politikasına da katkı sağlayacağını ve aynı zamanda da ulusal düzeyde uygulanabilir stratejilere dönüşeceğini umut ediyorum" dedi. Programa, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, liderler ve öğrenciler katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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