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Amasya'da Evli Çift Yıllar Sonra Üniversiteye Başladı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Muammer ve Fadime Öztürk çifti, yıllardır kurdukları üniversite hayalini gerçekleştirdi. Evlilik yıl dönümlerinde üniversiteye kayıt yaptıran çift, aynı binada sınava girdikleri gibi aynı binada okuyacaklarını söyledi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Muammer ve 48 yaşındaki Fadime Öztürk çifti, yıllardır kurdukları üniversite hayalini birlikte gerçekleştirdi.

28 yıllık evli 2 çocuk sahibi çift, Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunu kazandı. Öztürk çifti, evlilik yıl dönümlerinde üniversiteye kayıt yaptırdı.

32 yıl sonra üniversite kazanan Muammer Öztürk, "Çoktandır aklımızdaydı. Zamanla alakalı malum çalışma hayatı, normal hayat şartları, bu sene dedik beraber girelim. Şükür aynı binada sınava girdik, şimdi de aynı binada okuyacağız galiba" dedi.

Fadime Öztürk, babası tarafından ailevi nedenlerle üniversiteyi okuyamadığı için içinde bir ukde kaldığını ve eşi sayesinde üniversite okuyacağını söyledi. Öztürk, "Babam aile olarak okutamadı. Benim içimde bir ukdeydi üniversite okumak. Bu bana eşim sayesinde sağ olsun, bu üniversiteyi beraber okumak daha güzel olacak inşallah. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Beraber üniversiteye başladık. Bugün kaydımızı yaptırdık" diye konuştu.

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Şahin ise "Çiftimiz Muammer Bey ve Fadime Hanım, yüksekokulumuz programlarına kayıt yaptırdılar. Muammer Bey, raylı sistemler makine teknolojisi programına, Fadime Hanım ise posta hizmetleri programına kayıt yaptırdılar. Ben kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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