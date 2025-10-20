Amasya'da Evladın Annesine Gösterdiği Sevgi Duygusal Anlar Yaşattı

Amasya'da bir evladın annesine gösterdiği örnek davranış yürekleri ısıttı. Mezarlık ziyareti dönüşü annesinin çamurlanan lastik ayakkabısını yağmur suyuyla elleriyle silen hayırlı evlat, annesinin temiz şekilde bankaya girmesini sağladı. Duygu dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaldırımda biriken yağmur suyuyla ayakkabıyı sildi

Amasya merkez Karasenir Mahallesi'nde 7 ay önce vefat eden babasının mezarını annesi Halide Teselek ile birlikte ziyaret eden 50 yaşındaki Kemal Teselek, sonrasında şehir merkezine geldi. Maaşını çekmek için bankaya girecek annesinin kara lastik ayakkabısının yağmur nedeniyle çamurlu olduğunu fark eden Teselek, o halde içeri adım atmasını istemedi. Kaldırımda biriken yağmur suyuyla ayakkabıyı silip çamurdan temizleyen evladın o anlarını bir vatandaş kamerayla görüntüledi.

"Cennet annelerin ayaklarının altında"

Lastik ayakkabılardan vazgeçmeyen annesinin ayakkabılarını gururla sildiğini anlatan 30 yıllık otobüs şoförü Kemal Teselek, "Mezarlık ziyareti dönüşü bankaya çamurlu girmemesi için annemin ayakkabılarını temizledim. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Biz ona inanıyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır. Annemi çok seviyorum" dedi.

"Oğlum benim her şeyim"

2 çocuğu bulunan 71 yaşındaki Halide Teselek ise, "Oğlum ayakkabılarımı temizledi. O benim her şeyim. Bir gün olsun incinmedim. Allah herkese öyle evlat versin" diye konuştu.

"Annesi çok kıymetli bir evlat yetiştirmiş"

İkisi üniversite mezunu üç evladı bulunan Kemal Teselek'i davranışı dolayısıyla kutlayan Dere Mahallesi Muhtarı Naci Çapkın ise, "O anları gördüğümde çok duygulandım. Annesi çok kıymetli bir evlat yetiştirmiş. Herkese nasip olmaz. Rabb'im bize de öyle evlatlar nasip etsin" şeklinde konuştu. - AMASYA