Amasya'da emniyet ve jandarma teşkilatına 71 yeni araç

Cumhurbaşkanlığı tarafından emniyet ve jandarma teşkilatlarını güçlendirmek amacıyla Amasya'ya gönderilen 71 yeni araç, dualarla hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla geçen hafta gerçekleştirilen program kapsamında, ülke genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarına tahsis edilen 9 bin 200 araçtan 71'i kente getirildi. Çelebi Mehmet Meydanı'nda düzenlenen törende ay-yıldız şeklinde dizilen araçlar Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne ve Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Amasya Valisi Önder Bakan yaptığı açıklamada, "Hizmete aldığımız bu araçları, ilimizin sokaklarında, mahallelerinde ve köylerinde gören her bir vatandaşımız kendisini güvende hissedecektir" dedi.

Araçların dualarla hizmete girdiği törene AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
