Amasya'da Düğün Şakasında Ayva Hediyesi

Amasya'da dünya evine giren çiftin düğününde damada arkadaşları 'ayva' hediye etti. Üniversite öğrencisi arkadaşı damada şaka yapmak için marketten aldığı bir tane ayvanın 50 TL'lik fiyatını pahalı buldu.

Emre ve Feruze Köse çiftinin düğününde takı merasiminde arkadaşları tarafından damada takı yerine bir tane ayva hediye edildi. Damat karşılaştığı durum karşısında hayli şaşırdı. Damat daha sonra dilimlenen ayvanın tadına da baktı. Düğüne katılanlar o sırada kahkahaya boğuldu. Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.

Damada şaka yapan köylüsü Hüseyin Taha Tankaş, "Şaka için marketten ayva aldık. Kurdele ile de sardık. Damat ayvayı görünce şaşırdı. Sonrada güldüler. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın" dedi.

"Bir ayva 50 TL. Gerçekten pahalı"

Ayvanın fiyatını pahalı bulan üniversite öğrencisi Tankaş, "Bir tane ayvaya 50 TL para verdik. Yapacak bir şey yok. Şaka için değer. Ama bir ayva için 50 TL gerçekten pahalı" diye konuştu.

"İnşallah seneye ayvalar bol olurda ucuza yeriz"

İlkbaharda yaşanan zirai don felaketinin etkileri nedeniyle kentte bu yıl meyvelere hasret kaldıklarını belirtip bu durumun fiyatların artmasına neden olduğunu vurgulayan market sahibi Adem Çetin de, "Ayva, elma, bütün meyvelerin fiyatları çok yüksek. Sebze halinde bile ayvanın kilosu 130 TL'ye kadar çıktı. Yani genç arkadaşımızın ayvanın tanesini 50 TL'ye aldığı doğrudur. İnşallah seneye ayvalar bol olurda ucuza yeriz" şeklinde konuştu. - AMASYA