Haberler

Amasya'da Düğün Şakasında Ayva Hediyesi

Amasya'da Düğün Şakasında Ayva Hediyesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Emre ve Feruze Köse çiftinin düğününde damada arkadaşları şaka amaçlı 50 TL'lik ayva hediye etti. Damat şaşkınlıkla karşılaşırken, düğün konukları kahkahalara boğuldu. Ayva fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekildi.

Amasya'da dünya evine giren çiftin düğününde damada arkadaşları 'ayva' hediye etti. Üniversite öğrencisi arkadaşı damada şaka yapmak için marketten aldığı bir tane ayvanın 50 TL'lik fiyatını pahalı buldu.

Emre ve Feruze Köse çiftinin düğününde takı merasiminde arkadaşları tarafından damada takı yerine bir tane ayva hediye edildi. Damat karşılaştığı durum karşısında hayli şaşırdı. Damat daha sonra dilimlenen ayvanın tadına da baktı. Düğüne katılanlar o sırada kahkahaya boğuldu. Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.

Damada şaka yapan köylüsü Hüseyin Taha Tankaş, "Şaka için marketten ayva aldık. Kurdele ile de sardık. Damat ayvayı görünce şaşırdı. Sonrada güldüler. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın" dedi.

"Bir ayva 50 TL. Gerçekten pahalı"

Ayvanın fiyatını pahalı bulan üniversite öğrencisi Tankaş, "Bir tane ayvaya 50 TL para verdik. Yapacak bir şey yok. Şaka için değer. Ama bir ayva için 50 TL gerçekten pahalı" diye konuştu.

"İnşallah seneye ayvalar bol olurda ucuza yeriz"

İlkbaharda yaşanan zirai don felaketinin etkileri nedeniyle kentte bu yıl meyvelere hasret kaldıklarını belirtip bu durumun fiyatların artmasına neden olduğunu vurgulayan market sahibi Adem Çetin de, "Ayva, elma, bütün meyvelerin fiyatları çok yüksek. Sebze halinde bile ayvanın kilosu 130 TL'ye kadar çıktı. Yani genç arkadaşımızın ayvanın tanesini 50 TL'ye aldığı doğrudur. İnşallah seneye ayvalar bol olurda ucuza yeriz" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Okan Buruk'u zor kararı

Kimi oynatacak? Okan Buruk'u kara kara düşündüren karar
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.