Amasya'da Çiftçi ile Tilkisi Arasında Sıra Dışı Dostluk

Amasya'da bir çiftçi büyütüp beslediği tilki ile sıra dışı dostluk kurdu. Sebzelerin yetiştirildiği serayı fare ve yılan gibi zararlılardan koruyan tilkiyi, çiftçi dostu et ve döner yedirerek besliyor. Çiftçi Necati Sarı, 'Eylül' adını verdiği kurnazlığıyla bilinen dostu için bir ay boyunca mangal partisi yaptığını söyledi.

Amasya merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan evli ve 1 çocuk babası Necati Sarı, serasının yakınında annesiz kaldıklarını gördüğü iki yavru tilkiyi takip edip günlerce besledi. Kurnazlığıyla bilinen tilkilerden biriyle dostluk kuran hayvansever çiftçi, sevimli misafirine bir ay boyunca et pişirip mangal partisi de yaptı. Gün geçtikçe büyüyüp güçlenen dostunu sonrasında da et ve dönerle beslemeyi sürdürdü.

Seranın etrafında kuş uçurtmuyor

Çeşitli sebzelerin yetiştirildiği seranın yakınlarında yuva yapıp çevresinde kuş uçurtmayan 'Eylül' adını verdiği tilki Sarı'nın sesini duyar duymaz koşarak yanına geliyor. Getirilen etlerin bir bölümünü patileriyle eştiği toprağa gömüyor.

"Alıştırmak için bir ay mangal partisi yaptım"

6 aydır yetiştirdiği tilkiyle sıra dışı bir dostluk kurduğunu belirten 58 yaşındaki Sarı, "Tilkiyi kendime alıştırmak için bir ay mangal partisi yaptım. Dönerde verdim. Şimdi birbirimize çok alıştık" dedi.

"Kaza kurşununa kurban gitmesinden çok korkuyorum"

Tilki dostuna günde 2 saat vakit ayırdığına değinen Sarı, "Arazilere zarar veren domuzlar avlandığı için kaza kurşununa kurban gitmesinden çok korkuyorum. En büyük korkum bu. Kaybolmasından da korkuyorum. İnşallah başına bir şey gelmez. Allah ne kadar ömür verirse, sonuna kadar tikli dostuma bakacağım" diye konuştu.

"Tilkilerin bize karı var, zararı yok"

Kedilerle sık sık oynayan tilkiye köy halkı da alıştı. Tilki ve kardeşlerinin varlığından hiç endişe duymadıklarını anlatan çiftçilerden Şahin Sarı ise "Tilkilerin bize karı var, zararı yok. Yılanları, fareleri avlıyorlar. Şu anda benim tarlamda bir tane bile fare yok" şeklinde konuştu. - AMASYA