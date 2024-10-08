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Amasya'da Bir Kadın, Boş Duvarı Deniz Manzarasıyla Renklendirdi

Amasya'da Bir Kadın, Boş Duvarı Deniz Manzarasıyla Renklendirdi
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Amasya'da yaşayan Şaziye Aslı Çuhadar, eşinin işyerinin karşısındaki boyasız duvarı deniz manzaralı bir sanat eserine dönüştürdü. Çalışma, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Denizi olmayan Amasya'da bir kadının duvara çizdiği deniz manzarası, ilgi odağı oldu.

Amasya'da yaşayan Şaziye Aslı Çuhadar, eşinin işyerinin karşısında bulunan boyasız duvarı fırçasıyla renklendirip deniz manzaralı hale dönüştürdü. Uzun süredir boyanmayan duvarın rengarenk görünüm kazandığı çalışma görenlerin ilgisini çekiyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Çuhadar, Kocacık Çarşısı'nda bulunan bir pasajda 30 yıldır fotoğrafçılık yapan eşi Tuncay Çuhadar'ın işyerinin karşısındaki boyasız duvarı sanat eserine dönüştürmeyi hedefledi. Boya malzemeleri alıp fırçasıyla deniz manzarası ve rengarenk çiçekleri resmetti. Hummalı çalışmanın sonunda herkesin beğenisini kazanan bir sanat eseri ortaya çıktı.

"Gidemediğimiz tatili eşimin karşısına getirdim"

Uzun süredir boyanmayan duvardaki çalışmasını görenlerin beğenip önünde fotoğraf çektirdiğini anlatıp bu sayede kendisinin de hünerlerini sergilediğine değinen sanatçı Çuhadar, "Duvarlar boştu. Merdivenler de kötü durumdaydı. Göz estetiğine uymuyordu. Kafamda tasarlayıp çizmeye başladım. Yoğun iş temposundan dolayı gidemediğimiz tatili eşimin ayağına, karşısına getirdim" dedi.

"Eşim renklendirdikçe güzel oldu"

İşlerine yardım eden eşine teşekkür eden Tuncay Çuhadar ise "İnsanın ressam eşi olunca sonuç böyle. Duvarlar uzun süredir boyanmamıştı. Eşim renklendirdikçe güzel oldu. Pasajımız renklendi. Ellerine sağlık" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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