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Amasya'da Afet Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi

Amasya'da Afet Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi
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Taşova ilçesinde, afetlere yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerini değerlendirmek amacıyla yapılan toplantıda, kaynakların etkin kullanımı ve kurumlar arası koordinasyon ön planda tutuldu. Kaymakam Salih Kartal, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayat kurtaran bir unsur olduğunu vurguladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde afetlere yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerini değerlendirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal'ın başkanlığındaki toplantıda kaynakların etkin kullanımı ve ulusal-yerel düzeyde koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. AFAD yetkilileri, afet yönetimi ve acil durum eylem planlarına dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Afetlere karşı bilinçli olmanın ve kurumsal iş birliğinin önemine dikkat çeken Kaymakam Kartal, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak, hayat kurtaran bir unsurdur. Bugün burada, kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlamak ve muhtemel riskleri en aza indirmek için bir aradayız. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla ilçemizi daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı sonunda eğitim programlarının artırılması, düzenli tatbikatlar yapılması ve ilçe afet ve acil durum planının güncellenmesi kararlaştırıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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