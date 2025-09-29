Amasya'da 2025 Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya İcra Dairesi tarafından 2025 aile yılı etkinliği kapsamında piknik düzenlendi.

Ailelerin ve çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte yüz boyama, halat çekme, ip atlama, voleybol, çuval yarışı gibi birçok etkinliğin yanında müzik eşliğinde türkülerde söylendi. Çocuklara boyama ve çocuk dergilerinin yanı sıra personel ve ailelerine 2025 aile yılı anısına ailenin önemine ilişkin dergiler hediye edildi. Amasya'ya yeni tayin gelen ve ikiz bebekler dünyaya getiren personele pasta sürprizi yapıldı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Ülkemizde doğurganlık oranının hızla düştüğünü görüyoruz. Devletimiz tarafından doğurganlık oranının arttırılması için birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan biriside 2025 yılının aile yılı ilan edilmesidir bu vesile ile aileyi tebrik ediyor, bebeklere sağlıklı ve uzun ömür diliyorum" dedi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Kocaman, "Güçlü bir Türkiye ancak güçlü bir aile yapısıyla olur. Bu nedenle bizde 2025 Aile yılında farkındalık oluşturarak güçlü aile güçlü Türkiye diyoruz. Birliği, beraberliği ve personel motivasyonunu artıran etkinliğin geleneksel olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Yoldaş, hakimler Çağlayan Çakmak Kocaman, Hümeyra Yanık, Furkan Mezararkalı, İcra Müdürü Engin Ağca, icra dairesi personelleri ve aileleri de katıldı. Aile fotoğrafının çekildiği etkinlikte hazırlanan "Güçlü aile, güçlü Türkiye" yazı kartları açıldı. - AMASYA