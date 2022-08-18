Amanoslar'ın zirvesinde yayla çayı mesaisi

Terörle mücadelede elde edilen başarı, Türkiye'nin cennet köşelerinin yeniden keşfedilmesini sağlıyor. Eşsiz manzarası, endemik bitki çeşitleri, şifalı otlarıyla doğa tutkunlarını cezbeden Gaziantep, Hatay ve Osmaniye arasındaki Amanos Dağları da artık bölge halkını ve yaylacıları ağırlıyor. Yöre halkı Mığır zirvesinde kendiliğinden yetişen yayla çayı toplayarak gelir sağlıyor.

2240 rakımlı Mığır zirvesinde yetişen yayla çayı (ada çayı) toplamak için sabahın erken saatlerinde Hassa ilçesinden yola koyulan bölge halkı, Akdeniz'den yükselen sis bulutu, asırlık sedir ağaçlarının arasından ve dik yamaçlardan geçerek arılara da ev sahipliği yapan şifalı bitkilere ulaşıyorlar. Yayla sakinleri, aroması ve kokusu nedeniyle çay olarak tükettikleri yayla çayı çiçeklerini ve yapraklarını özenle toplayarak yanlarında getirdikleri torbalara koyuyor. Vatandaşlar, yorgunluklarını ise dağın zirvesindeki su kaynakları yakınında yaktıkları odun ateşinde topladıkları bitkilerin çiçeklerinden yaptıkları çayları içerek atıyorlar.

Topladıkları bitkilerin Amanos Dağları'na özgü bir tür olduğunu söyleyen Süleyman Sabahyıldızı, "Köylülerimiz buralara gelerek kışın tüketmek için bu çayları toplarlar, fazlasını komşu ve akrabalarına hediye ederler. Hatta birçok arkadaşımız topladıkları endemik bitkilerin satışını yaparak da aile bütçelerine katkı sağlamakta. Biz de bugün arkadaşlarımızla buraya gelerek çiçeklerimizi ve çaylarımız topladık. Bol bol yürüyüş yaptık, soğuk sulardan içtik" dedi.

Söğüt Köyü Muhtarı Muhammet Bulut ise, "Burası eko turizm açısından çok önemli bir yerimiz. Burada çeşitli endemik bitki türlerimiz var. Ancak vatandaşlarımız buraya ulaşım konusunda sıkıntı çekmekteler. Biz de muhtarlık olarak gerekli mercilere ulaşım sorununun çözümü için gerekli müracaatlarımızı yaptık. Yetkililerimizden buralara yol yapmalarını talep ediyoruz. Buralara yol açıldığı zaman vatandaşlarımızın buradaki doğal güzellikleri görme imkanına kavuşmuş olacaklarına inanıyorum" diye konuştu. - HATAY