Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Alzheimer Yaşam Merkezi'nde Babalar Günü Kutlandı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Babalar Günü dolayısıyla Alzheimer Yaşam Merkezi'ndeki büyükler ile bir araya geldi. Başkan Doğan, "Hayat zorluklarına rağmen çocuklarınız için direndiniz, çalıştınız ve çabaladınız. Varlığı ile çocuklarına özgüven aşılayan büyüklerin babalar günlerini kutladık" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan Denizli'nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi Alzheimer Yaşam Merkezi'nde Babalar Günü'ne özel etkinlik düzenlendi. Programda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, büyükler ile bir araya geldi.

Başkan Doğan, Alzheimer teşhisi konulan büyüklerin Babalar Günü'nü kutlayarak hediye verdi. Babalar günü için hazırlanan köşede Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, büyüklerle hatıra fotoğrafı çekilerek anı ölümsüzleştirdi. Merkezefendili büyükler de kendilerini ziyarete gelen ve her zaman yanlarında olan Başkan Doğan'a teşekkür etti.

"TÜM BABALARIN SAYGIYLA ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Alzheimer rahatsızlığının yaşama sevincinin ve moralin yüksek tutulmasının önemli olduğunu dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu pazar kutlanacak olan Babalar Günü öncesinde, Alzheimer Yaşam Merkezimizdeki büyüklerimizle bir araya geldik. Varlığı ile çocuklarına özgüven aşılayan büyüklerin babalar günlerini kutladık. Değerli büyüklerimize sevdikleriyle birlikte, huzurla geçecek bir ömür diliyor. Tüm babaların saygıyla ellerinden öpüyorum" dedi.

"BURANIN BİZİM GÖNLÜMÜZDEKİ YERİ ÇOK FARKLI"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Alzheimer Yaşam Merkezi'nde Babalar Günü etkinliğinde bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Doğan, "Değerli büyüklerimin yanına geldiğim için çok mutluyum. Biz bu hizmetleri büyüklerimiz için yapıyoruz. Buranın bizim gönlümüzdeki yeri çok farklı. Birlikte ilkini gerçekleştirdiğimiz Alzheimer Yaşam Merkezimiz, Denizli ve Türkiye için örnek oldu. Merkezefendimizde bir eksiklikti Alzheimer Yaşam Merkezimiz. Rahatsızlığın evreleri var. Bazı davranışlar kalıcı hale getirilebiliyor ama bununla ilgili eğitim verebilecek bir kurum ve bir tesis yoktu. Bunu biz sizlerle birlikte kurduk ve teşhis ettik" diye konuştu.

"SİZLER ÇINAR AĞACISINIZ"

Aktif Yaş Alma Merkezi'nin de çok değerli ve önemli bir merkez olduğunu söyleyen Başkan Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buralarda da keyifli vakitler geçirebileceğiniz, kurslar edinebileceğiniz, el becerilerinizi kullanabileceğiniz ve teknolojiyi biraz daha öğretebileceğimiz bir merkez. Sizlerin evden çıkıp bu merkezlere gelmesinin, buraya gelen diğer katılımcılarla sohbet etmesinin, sıkıntınızı derdinizi paylaşmanızın dahi hayatınızın kalitesini arttırması açısından çok önemli. Bütün kıymetli büyüklerimizin Babalar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız. Sizler çınar ağacısınız. Evlatlar yetiştirdiniz, hayatla mücadele ettiniz. Hayat zorluklarına rağmen çocuklarınız için direndiniz, çalıştınız ve çabaladınız. Sizlerin yüzünüzdeki o gülümsemeyi görmek benim için çok önemli. Buralara gelmek, buralara devam etmek bedensel, zihinsel ve psikolojik sağlık açısından çok önemli."

ANKA / Yerel