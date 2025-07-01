Alzheimer Hastalığından Vefat Eden Adamın Son İsteği: Helikopterden Para ve Güller Saçıldı

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Detroit'te Alzheimer'dan hayatını kaybeden Darrell Thomas'ın son isteği üzerine helikopterle 5 bin dolar ve gül yaprakları saçıldı. Bu sıradışı anlar, insanların parayı toplamak için araçlarından inmesiyle trafiği durma noktasına getirdi.

ABD'nin Detroit kentinde Alzheimer'dan hayatını kaybeden bir adamın vasiyeti üzerine helikopterden 5 bin dolar ve gül yaprakları saçıldı.

ABD'nin Detroit kentinde 15 Haziran'da 58 yaşında Alzheimer'dan ölen ve çevresine yaptığı yardımlarla bilinen oto yıkama sahibi Darrell Thomas'ın son isteği yerine getirildi. Thomas'ın vasiyeti üzerine oto yıkama dükkanının bulunduğu Gratiot Bulvarı'na helikopterle havadan 5 bin dolar para ve gül yaprakları saçıldı. Sıra dışı anlarda insanların araçlarından inmesiyle trafik dakikalarca durdu. Bazıları koşarak banknotları topladı. Thomas'ın yeğeni Crystal Perry yaptığı açıklamada, "Bu, onun topluma olan sevgisinin son ifadesiydi, çünkü o bir yardımseverdi" ifadelerini kullandı. - DETROID

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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