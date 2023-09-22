Alzaymır'a karşı pilates

İzmir'de Seferihisar Belediyesi, "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü" etkinlikleri çerçevesinde Sığacık Huzur Evi'nde klinik pilates etkinliği düzenledi.

Dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve çağın hastalığı olan Alzaymır'a karşı farkındalık oluşturma amacıyla klinik pilates ve Alzaymır'a karşı satranç projelerini sürdüren Seferihisar Belediyesi, ilçenin belirli köylerinde belirli zaman aralıklarıyla bu etkinliklerine devam ediyor. Sığacık Huzur Evi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği klinik pilates etkinliğine katılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, hareketlere eşlik etti. Sığacık Huzur Evi Genel Koordinatörü Zeynep Demir, Başkan Yetişkin'e ve Seferihisar Belediyesine teşekkür ederek, iş birliği içinde bu tarz etkinliklere devam etmek istediklerini belirtti.

Seferihisar Belediyesinde klinik pilates ve satranç eğitmenliği yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Sema Yelbuğa, kaliteli yaş almanın yolunun zihinsel ve fiziksel egzersizden geçtiğinin altını çizerek, "Özellikle etkinliklere ulaşamayan yaş almış vatandaşlarımız için köylerimizde klinik pilates ve satranç dersleri düzenliyoruz. Kaliteli yaşlanabilmenin sağlıklı beyin yaşlanması sayesinde olabileceğini bildiğimiz için yaş almış bireyler için etkinliklerimize devam edeceğiz." dedi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Tecrübeleriyle bize yol gösteren, varlıklarıyla güç bulduğumuz yaş almış hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Dünya Alzaymır Günü çerçevesinde düzenlediğimiz klinik pilates etkinliği sayesinde, Sığacık Huzur Evi sakinleri ile bir araya geldik. Kıymetli büyüklerimizin yaşamlarına bir nebze de olsa dokunabiliyor olmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu. - İZMİR