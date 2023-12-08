Altyapıda 13 farklı takıma dev yatırım

Şehitkamil Belediyesi, altyapılara yönelik çalışmalarıyla Türk basketboluna sporcu yetiştirmek için önemli bir kaynak sağlıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun organize ettiği altyapı liglerinde, en üst yaş grubundan en küçük yaş gruplarına kadar 13 farkı takımla parke üzerinde yerini alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, spor akademilerinde yetişen yıldızlara, takım kadrolarında geniş yer veriyor.

Gaziantep'in basketbol üssü olarak ifade edilen tesislerde, yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında parke üzerinde yerini alan potanın dev adamları ve potanın perileri, özel okullardan aldıkları sporcu burslarıyla bir yandan akademik yaşamlarını sürdürürken bir diğer yandan da profesyonel liglerde yarışmacı olmaya hayalleri için önemi bir adım atıyorlar.

Potada ihtisaslaşma hamlesi başarıyı getirdi

Şehitkamil Belediyesi Basketbol Akademileri faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, potada ihtisaslaşma hamlesinin başarıyı beraberinde getirdiğini belirtti. Başkan Fadıloğlu, "Atatürk Kültür ve Spor Merkezimiz ve İbrahimli Spor Merkezimiz basketbol adına adeta bir fabrika gibi faaliyet gösteriyor. Müsabakalar, sabahın erken saatlerinde başlayıp, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Yarışmacı takımlar, basketbol akademisi faaliyetleri, şenlikler ile potada mesai neredeyse hiç bitmiyor. Bu çalışmalar ve büyük emekler bir yandan sportif başarıları beraberinde getirirken bir diğer yandan gençlerimizin hayallerine koşmasına da imkan sağlıyor. İhtisaslaşma hamlemiz ile gelen başarılara her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu konuda kıymetli emekleri olan tüm teknik ekibimize ve idari arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP