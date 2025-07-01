Altunkaya'ya "İhracatın Şampiyonu" ödülü

Altunkaya'ya 'İhracatın Şampiyonu' ödülü
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Altunkaya Şirketler Grubu, Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı arasında 72. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Altunkaya Şirketler Grubu, Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı arasında 72. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Olağan Genel Kurulu ve "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde, Altunkaya İnşaat Nakliyat Gıda Ticaret A.Ş., sektörel sıralamada 72. sıraya yerleşerek Türkiye'nin ihracat devleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı. Görkemli törende Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ödülünü alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

İhracatla ülke ekonomisine sağladığı katkıdan dolayı Mahsum Altunkaya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altunkaya'ya başarılar diledi. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Altunkaya, ihracat ve sektör hakkında bilgi vererek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye, dünyaya ihracat yapan bir güç haline geldi"

Törende konuşan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye'nin ihracat alanında geldiği noktaya dikkat çekerek, "Türkiye sahip olduğu değerler ve dinamiklerle bugün birçok sektörde, dünyanın neredeyse tamamına ihracat gerçekleştiren güçlü bir ülke konumundadır. Bu yıl da bizler inşaat, nakliyat ve gıda ihracatında Türkiye şampiyonu olmayı başardık. Cumhurbaşkanımızla gündemi değerlendirme ve görüşme fırsatı bulduk. Önümüzdeki süreçte ihracatımızı artırarak, ülke ekonomisine daha yüksek katma değer sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Altunkaya, ülkenin ekonomik kalkınmasında ihracatın kilit rol oynadığına vurgu yaparak, bu alandaki yatırımlarını sürdüreceklerini ve yeni pazarlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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