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Altuğ Gesge, Bosna Hersek Open'da Taekwondo Şampiyonu Oldu

Altuğ Gesge, Bosna Hersek Open'da Taekwondo Şampiyonu Oldu
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Altuğ Gesge, 24-25 Kasım 2024 tarihlerinde Bosna Hersek'in Sarajevo kentinde düzenlenen Uluslararası Bosna Hersek Open Taekwondo Şampiyonası'nda 48 kg Genç Erkekler kategorisinde birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan başarılı taekwondo sporcusu Altuğ Gesge, 24-25 Kasım 2024 tarihlerinde Bosna Hersek'in Sarajevo kentinde düzenlenen Uluslararası Bosna Hersek Open Taekwondo Şampiyonasında 48 kg Genç Erkeklerde zorlu rakiplerini farklı bir şekilde geçerek 1'nci oldu.

Gesge, 44 ülkeden 950 sporcunun katıldığı şampiyonada 48 kilogramda kendi kategorisinde birinci olmayı başararak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyona ile ilgili olarak açıklamada bulunan antrenör Gökalp Yıldız, "Altuğ'un bu müsabakadaki performansı bizleri de çok şaşırttı. Bu sene müthiş bir ivme yakaladı. Kendi kategorisinin en küçük yaşına sahip olmasına rağmen yaptıkları gelecek adına çok umut verici. Buradaki ilk maçta Polonyalı Avrupa Şampiyonu rakibini farklı şekilde yenerek geçti. Daha sonra tecrübeli Slovakyalı rakibini ve finalde de Dünya üçüncüsü Sırp rakibini çok farklı şekilde saf dışı bırakarak birinciliğe ulaştı. 24 Kasım'a denk gelen müsabakası bittiğinde de ilk sözleri 'Öğretmenler Gününüz kutlu olsun hocam' oldu. Bu an benim için çok duygusaldı. Tarif edilemez bir duyguydu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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