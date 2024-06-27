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ALTSO Başkanı Eray Erdem, ikametgah sorununu çözmek için toplantı düzenledi

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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, ikametgah sorununun çözüme kavuşması için Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile emlak ve inşaat sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıda sorunlar görüşülüp, çözüm önerileri değerlendirildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, ikametgah sorununun çözüme kavuşması için bugün Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile emlak ve inşaat sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

ALTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, emlak ve inşaat sektörlerinin sorunları görüşülüp, çözüm önerileri değerlendirildi. ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'da emlak ve inşaat sektörleri başta olmak üzere toplamda 70 sektörü yakından ilgilendiren ikametgah sorununun çözümü için çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı ve çok sayıda üst düzey bürokrata ilettiğimiz ikametgah sorunu ve çözüm önerileri konusunda bugün de odamızda Antalya Milletvekilimiz Aykut Kaya ile emlak ve inşaat sektörlerinin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda bir araya geldik" dedi.

Toplantıda bu sorunun sadece emlak ve inşaat sektörlerini ilgilendirmediğini, Alanya'nın tüm kesimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çektiklerini söyleyen Erdem, şöyle devam etti:

"Sorunların çözüme kavuşturulması için neler yapılması gerektiğini anlatıp, bu konunun sadece ekonomik anlamda değil, toplumsal olarak da yansımalarının son derece olumsuz olabileceğini vurguladık. Toplantımıza katılan iş insanlarımızın görüşlerini tek tek alan sayın vekilimiz, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine bir kez daha taşıyacağını ifade etti. Antalya Milletvekilimiz Sayın Aykut Kaya'ya ve toplantının gerçekleşmesindeki emekleri nedeniyle CHP İlçe Başkanımız Sayın Bülent Kandemir'e çok teşekkür ediyorum. Alanya'mız için hayati öneme haiz bu meseleyi Gazi Meclisimizin gündeminde tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. ALTSO olarak Alanya'mızın tüm dinamikleri ile el ele vererek hiçbir ayrıcalık olmadan her kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcileri ile görüşmeye, iş insanlarımızın sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ticaret Ve Sanayi Odası Milletvekili Antalya Alanya Emlak Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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