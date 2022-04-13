Altıntaş'ta şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği - Haberler

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Altıntaş'ta şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Altıntaş'ta şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, Başsavcı Savaş Göloğlu, kurum amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği

Altıntaş'ta şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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