Altıntaş'ta halk toplantısı - Haberler

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Altıntaş'ta halk toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Altıntaş'ta halk toplantısı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından halk toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından halk toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla Altıntaş Köyü'nde yapılan halk toplantısında Kaymakam İrdelp, toplantıya katılan köy halkı ile sohbet edip onların istek ve önerilerini dinledi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kaymakamlık Altıntaş Kütahya Yerel Haberler

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