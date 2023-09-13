Altıntaş'ta Eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köylerin genel sorunlarının görüşüldüğü Eylül ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan başkanlığında daire amirleri ve muhtarların katılımı ile Eylül ayı muhtarlar toplantısı Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı. Köylerin genel sorunlarının görüşüldüğü toplantıda Muhtar Bilgi Sistemi hakkında bilgiler verildi. - KÜTAHYA