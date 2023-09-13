Altıntaş'ta Eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köylerin genel sorunlarının görüşüldüğü Eylül ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köylerin genel sorunlarının görüşüldüğü Eylül ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan başkanlığında daire amirleri ve muhtarların katılımı ile Eylül ayı muhtarlar toplantısı Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı. Köylerin genel sorunlarının görüşüldüğü toplantıda Muhtar Bilgi Sistemi hakkında bilgiler verildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel