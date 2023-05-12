Altıntaş'ta deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere plaket

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde deprem bölgesinde koordine edilen faaliyetlere katılan öğretmenlere plaket verildi.

Konuyla ilgili Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından bölgede bakanlığımız tarafından koordine edilen faaliyetlere katılan öğretmenlerimize Bakanımız Mahmut Özer'in tensipleriyle plaket verildi. Öğretmenlerimize plaketlerini İlçe Mili Eğitim Müdürü İsmail Güven takdim etti" denildi. - KÜTAHYA