Altıntaş'ta "Bir Dilim Mutluluk" isimli proje - Haberler

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Altıntaş'ta "Bir Dilim Mutluluk" isimli proje

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Altıntaş'ta 'Bir Dilim Mutluluk' isimli proje

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan "Bir Dilim Mutluluk" isimli proje çerçevesinde yaşlıların pastalı doğum günü kutlaması yapıldığı bildirildi.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan "Bir Dilim Mutluluk" isimli proje çerçevesinde yaşlıların pastalı doğum günü kutlaması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada," Kaymakamlığımız tarafından başlatılan " Bir Dilim Mutluluk " isimli proje çerçevesinde Yeşilyurt köyümüzde ikamet eden Murat amcamız ve Havva teyzemizin yeni yaşlarını tebrik ettik. Kendilerine hayırlı bir ömür diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğum Günü Kutlaması, Kaymakamlık, Altıntaş, Kütahya, Yerel, Haberler

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