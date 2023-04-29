Altıntaş'ın kadın Orman İşletme Müdürü göreve başladı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü görevine atanan Sümeyra Ezgin Çapar, İşletme Müdürü Mevlüt Polat'ın Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Silvikültür Şube Müdürlüğüne Mühendis olarak atanmasının ardından, Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğündeki görevine başladı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kaş Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Altıntaş Orman İşletme Müdürü olarak atanan Sümeyra Ezgin Çapar'ı, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti. Ziyarette Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Makina ve İkmal Şube Müdürü Ferhat Çam da yer aldı.

2009 -2020 yılları arasında Simav Orman İşletme Müdürlüğü ve Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünde görev yaptığını belirten Sümeyra Ezgin Çapar, Kütahya'da yeniden olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bölge Müdürü Erdal Dingil'e nazik ziyaretlerinden ve başarı dileklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA