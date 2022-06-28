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Altınova'ya modern kapalı pazaryeri geliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Altınova'ya modern kapalı pazaryeri geliyor

Ayvalık Belediyesi, Altınova'ya modern, kapalı bir pazaryeri kazandırmak için düğmeye bastı.

Ayvalık Belediyesi, Altınova'ya modern, kapalı bir pazaryeri kazandırmak için düğmeye bastı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yıllardır 'keşkeler' arasında yer alan Altınova Kapalı Pazaryeri projesinin hayata geçirilmesi için 7 Temmuz Perşembe günü ihaleye çıkılacağını duyurdu.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından pazaryerinde hız kesmeden yapım çalışmalarına başlanacağını ve kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirten Başkan Ergin, tarım kenti Altınova'ya modern kapalı bir pazaryerinin çok yakışacağını söyledi.

Pazaryeri yapım işi ihalesinin kapalı teklif usulüyle gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Ergin, "Mülkiyeti Ayvalık Belediyesi'ne ait olan alanda yapılacak olan Altınova Pazaryeri, gerek kırsal mahallerden pazara gelen vatandaşlarımız olsun, gerekse Altınova'da yaşayan vatandaşlarımızın çok sık kullandığı ve yenilenmesini istediği bir alandı. Altınova Modern Kapalı Pazaryeri'ni kısa sürede tamamlayıp, esnafımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mesut Ergin Altınova Yerel Haberler

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