Üye Girişi
Haberi Paylaş
Altınova'da Gençlik Yürüyüşü yapıldı

Altınova'da Gençlik Yürüyüşü yapıldı

Yerel Haberler

Yalova'nın Altınova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş ilçe protokolü, vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Yürüyüşe Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, il genel ve belediye meclis üyeleri, Altınova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, Altınova Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, daire amirleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - YALOVA

Yalova Seçim Sonuçları
Yalova Yerel Seçim Sonuçları 2019
Yalova Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Altınova Gençlik Yalova Spor Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title