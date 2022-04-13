Altınova Belediyesi iftarda buluştu

Yalova Altınova Belediye Meclis üyeleri ile belediye personeli, Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye meclis üyeleri ve personeline aileleriyle birlikte iftar verdi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen iftarda, Başkan Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral masaları tek tek gezdi.

Belediye Meclis üyeleri ve belediye personelinin özveriyle çalışarak ilçenin kalkınmasında büyük emeklerinin bulunduğunu söyleyen Başkan Oral, "ilçe halkım adına hepinize teşekkür ediyorum. Altınova Belediyesi yaptığı çalışmalar ve uygulamalarıyla bölgemizin örnek belediyesi konumundadır. Bunda sizin payınız oldukça yüksektir. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak daha birçok projelere birlikte imza atacağız" dedi.

"Tüm önlemler alındı"

Altınova Belediyesi olarak, vatandaşların Ramazan Ayı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için belediye birimleri olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Oral, "Toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların arttığı, milletçe birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği mübarek Ramazan Ayı'nı millet olarak karşılamanın mutluluğu içindeyiz. Ramazan'ın tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de birlik ve dayanışma duyguları içerisinde huzurlu bir şekilde geçmesi diler, vatandaşlarımızın Ramazan Ayı'nın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel