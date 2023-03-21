Altınordu'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan camileri temizlenerek, Ramazan ayına hazırlanıyor.

Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 araç 8 personelden oluşan ibadethane temizlik ekibi ile 92 mahallede çalışmalarını yıl boyunca devam ettiren ekipler, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçe genelinde bulunan tüm cami ve mescitlerde ibadethane temizliklerini yoğunlaştırdı. Camilerin tüm bölümleri temizlerken, halı gibi yüzeylerde de bakteri oluşumunu engellemek amacıyla dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Cami bahçelerinin de yıkandığı ibadethane temizlikleri, Ramazan ayı boyunca da aralıksız devam edecek.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, camilerde hijyen bakımından tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu sene Ramazan ayını kısa süre önce yaşadığımız ve etkileri hala devam eden asrın felaketi deprem nedeniyle biraz hüzünlü biraz buruk karşılıyoruz. Altınordu Belediyesi olarak hem deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak, onlarla Ramazan'ın bereketini paylaşmak, dayanışma içerisinde olmak, hem de Ramazan coşkusunu tüm şehrimizde yaşatmak için gayret ediyoruz. Yıl boyunca rutin olarak sürdürdüğümüz ibadethane temizlik çalışmalarını Ramazan tedbirleri ile daha detaylı hale getirdik. Teravih namazlarında yaşanabilecek yoğunluğu da dikkate alarak camilerimizde hijyen bakımından tedbirlerimizi aldık. Tüm hemşehrilerimize, milletimize ve İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - ORDU