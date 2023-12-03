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Altınokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Engellilerin Onurlu Bir Yaşama Sahip Olması İçin Çalışmaların Yapılmasını İstedi

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Altınokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, dünya nüfusunun yüzde 15'inin engelli olarak yaşadığını ve engelli bireylerin insan onuruna yakışır bir yaşama sahip olabilmesi için çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Engelliler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, engellilik tanımı ve dünya genelinde engelli bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının sağlanması amacıyla farkındalık günü olarak belirlenen 3 Aralık'ın önemi vurgulandı.

Altınokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, dünya nüfusunun yüzde 15'inin engelli olarak yaşadığını kaydederek; "Engelli bireylerin insan onuruna yakışır bir yaşama sahip olabilmesi hepimiz için onurlu bir yaşam demektir" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Altınokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, engellilerin sıkıntı yaşamadan hayatına devam etmeleri için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ederek; "3 Aralık Engelliler günü olarak anılmaktadır. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple görme, bedensel, işitme, ruhsal, zihinsel, özel gereksinimli ve sosyal yeteneğini kaybetme olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 15'i engelli olarak yaşıyor. Tüm dünyada engelli olan bireylerin topluma kazandırılması ve haklarında diğer insanların eşit ölçüde sağlanması, toplumda engeli olan kişilerin güçlendirilmesi amacıyla bu gün farkındalık günü olarak belirtilmiştir. Engelli bireylerin insan onuruna yakışır bir yaşama sahip olabilmesi hepimiz için onurlu bir yaşam demektir. Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi olarak yerelde birçok faaliyette bulunuyoruz. Biz görme engellilerin olmazsa olmazı izli yol, kırmızı ışıklardaki sesli sinyalzasyon gerçekten Kayseri açısından çok büyük bir aşamaydı. Ama bunlar yeterli mi? Yetersiz. İzli yol birçok bölgede var ama birçok bölgede de yok. Biz bunların daha yaygın bir şekilde kullanılarak engellilerin sıkıntı yaşamamasını talep ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan da empati kurmalarını isteyen Başkan Atmaca; "Dükkanların önünde bir görme engellinin yürüyüş yolu üzerine stant açarak engel oluyorlar. Bununla ilgili esnaf arkadaşlarımızdan biraz daha empati kurmalarını talep ediyoruz. Diğer taraftan da vatandaşlarımız bir engelliyi gördüğü zaman yakasından tutmak yerine anlaşarak elinden geleni yaparsa seviniriz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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