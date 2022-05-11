Altındağ'ın bahar çiçekleri Ulucanlar'da

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Altındağ'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. 10 engelli çocuk, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'ni fırçalarıyla renklendirdi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. 10 engelli çocuk, cezaevinin yerlerini papatya şeklinde boyayarak Altındağ'a bahar neşesi yaydı.

Engelliler Haftası farkındalık etkinliğine katılan herkese teşekkür eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Engelli bireylerin sanatla kucaklaşması için sürekli fikir ve proje geliştiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üretiyor, Altındağ'da onların önlerindeki sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Günlerini güzel geçirmelerini sağlayacak, toplumsal hayata biraz daha fazla katılmalarına destek olacak fikir ve projelere imza atıyor, bu amaçla da pek çok iş birliği gerçekleştiriyoruz. Engelliler Haftası çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik de güzel bir işbirliğinin eseri. Çocuklarımız içlerinden geldiği gibi özgürce boyadılar yerleri. Onların sayesinde Altındağ'a bahar geldi, neşe geldi. Hepsinin eline, emeğine sağlık" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel