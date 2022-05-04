Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan ilçe sakinlerine bayram ziyareti

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Balcı, Çocuklara oyuncak hediye etti.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bayramda da hemşerileriyle beraber oldu. Altındağ'ı mahalle mahalle gezen Başkan Balcı, vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Balcı, bayramlaşma gezisinde Altındağlı çocukları da unutmadı. Çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Asım Balcı, Ramazan Bayramı'nda yüzleri güldürdü. Parklarda ve sokaklarda çocuklara oyuncaklar veren ve şeker ikram eden Başkan Balcı, tek tek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Şehit ailelerini unutmadı

Başkan Balcı şehit ailelerini de unutmadı. 2006 yılında, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Azak'ın ailesini ziyaret eden Başkan Balcı, şehit ailesinin yüzünü güldürdü.

"Kocaman bir aileyiz"

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Balcı, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla beraber iftar yapıp oruçlarımızı açtık. Ramazan Bayramı'nda da vatandaşlarımızla beraber olmak istedik. Halkımızla kucaklaştık, bayramlaştık. İlçenin bütün mahallelerine gittik. Altındağ'da biz, sevgi dolu, kocaman bir aileyiz. Bu bayram çocuklarımızı da unutmadık. Altındağ'daki binlerce çocuğa oyuncaklar hediye ederek bayram sevinçlerine ortak olduk. Yüce Allah bizlere nice nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Ramazan Bayramı'ndan sonra da yine vatandaşlarımızla iç içe olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel