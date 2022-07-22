Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesinde faaliyet gösteren yapı market sahibi Hüseyin Sevinç, işyerinde bulduğu içerisinde altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti. Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesinde faaliyet gösteren yapı market sahibi Hüseyin Sevinç, işyerinde bulduğu içerisinde altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti. Olay Cuma mahallesinde faaliyet gösteren yapı market işyerinde meydana geldi. İşyeri sahibi Hüseyin Sevinç, işyerinde yerde çanta buldu. Çantayı açan Sevinç, sahibine ulaşamayınca İnegöl Belediyesi Zabıta ekiplerine giderek çantayı teslim etti. Zabıta ekipleri araştırma yaparak çantanın sahibini, belediyeye davet etti. Tacil Sancak, içerisinde 5 adet Çeyrek altın, 3 Adet ata lira ve 3 bin 280 TL nakit parası olan çantasına kavuşunca mutlu oldu. Sancak, çantasını bulan işyeri sahibine teşekkür etti. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Yerel İnegöl Bursa Yerel Haberler

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