Altın Portakal Sinema Okulu'na Başvurular Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 4. kez gerçekleşecek Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı. "Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sloganıyla ilk kez düzenlendiği 2019 yılından bu yana 650 öğrenciyi sinema profesyonelleri ile buluşturan Altın Portakal Sinema Okulu, 2-7 Ekim 2022 tarihleri arasında yine çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 4. kez gerçekleşecek Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı. "Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sloganıyla ilk kez düzenlendiği 2019 yılından bu yana 650 öğrenciyi sinema profesyonelleri ile buluşturan Altın Portakal Sinema Okulu, 2-7 Ekim 2022 tarihleri arasında yine çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan öğrencilere bu yıl da ilham vermeye, hayallerine giden yolda bir adım daha atmaları için destek olmaya devam edeceğiz. Her gün gerçekleşecek derslerde sinema sektörünün başarılara imza atmış önde gelen isimleri Altın Portakal Sinema Okulu'na seçilecek 250 öğrenci ile tecrübelerini paylaşacak" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında sinema profesyonelleriyle gerçekleştirilecek söyleşi ve röportaj videolarına festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Altın Portakal Sinema Okulu için son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 18.00 olarak belirlendi. Sinema öğrencileri başvuru formuna festivalin web sitesi üzerinden erişebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor. Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.