Altın madalya sahibi Vali Çiftçi, 36'ncı kez kan bağışında bulundu

Çorum'da görev yaparken Kızılay'dan önce gümüş ardında da altın madalya alan Valisi Mustafa Çiftçi, bugün 36. kez Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Çorum'da görev yaparken Kızılay'dan önce gümüş ardında da altın madalya alan Valisi Mustafa Çiftçi, bugün 36. kez Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Bugüne kadar 35 kez kan bağışında bulunan Vali Çiftçi, Çorumlulara çağrıda bulunarak sağlıklı her bireyin gönüllülük esasına dayalı kan bağışında bulunmalarını istedi. İmkanlar elverdiği müddetçe düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu açıklayan Vali Çiftçi, bugün 36'ncı kez kan bağışında bulunduğunu ifade etti. Yapılamayan tek ilacın kan olduğunun altını çizen Çiftçi, "Tek bir kaynağı var. O da insan. Sağlıklı olan, kan verebilecek durumda olan vatandaşlarımızı Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulunmaları önem arz ediyor" dedi.

Sosyal medya hesabından, Bugün Kızılay Kan Merkezimize giderek 36. bağışını gerçekleştirdiğini duyuran Vali Mustafa Çiftçi, "Sağlığım, sıhhatim yerinde olduğu müddetçe kan bağışına devam etme yönünde bir iradem ve düşüncem var. Günlük 60-70 ünite taze kana ihtiyaç duyulan ilimizde, şartları tutan herkesi kan bağışına davet ediyorum. Kan vermekle hem insanlara, hem de doğaya can verebiliriz." dedi.

Çorum'da Kasım 2018'de göreve başlayan Vali Mustafa Çiftçi, ilk kan bağışını 26 Ocak 2019'da yaptı. Çorum'daki ikinci, toplamda 25. kan bağışını 2019'un Nisan ayında yaparak Türk Kızılay'dan "gümüş madalya" kazanan Çiftçi, 18 Mayıs 2022'de 35. kan bağışını yaparak Türk Kızılay'ının madalya yönetmeliğine göre altın madalya almaya hak kazanmıştı. - ÇORUM