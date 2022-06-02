"Altın Bilezikler" İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki işgücü potansiyelini artırmak için 13 olan kurs merkezi sayısını 26'ya çıkarttığı Meslek Fabrikası'nda kadın giysileri dikimi ve yaş pasta yapımı kurslarını bitiren 28 kişiye daha sertifikaları törenle verildi.

İzmir'de işgücü potansiyelini attırmak ve kalifiye eleman yetiştirmek üzere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın 28 kursiyeri daha törenle sertifikalarını aldı. Kadın giysileri dikimi ve yaş pasta yapımı eğitimlerine katılan kursiyerlere sertifikalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı verdi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, "Tüm kursiyerlerimize Başkanımız Tunç Soyer'in selamlarını getirdim. Meslek Fabrikası'nın istihdama katkı koymasının yanı sıra ihtiyacımız olan umudu ve dayanışmayı da örgütleyen bir yanı var. Kurslarda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Bu sertifikanın ardından yolculuğunuz başlayacak. İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimimiz ile yolculuğunuzda her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

HOBİ DEĞİL, MESLEK ÖĞRENİYORLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, işsizliğin azaltılması ve genç işgücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığı Meslek Fabrikası projesiyle yılda ortalama 10 bin kişiye hizmet veriyor. Doğrudan istihdama yönelik olan, sürekli güncellenen ve 85 branşta açılan kurslar farklı sektörlerdeki ara eleman ihtiyacını karşılıyor. Barista kursundan bisiklet onarımı ve tamirine, topraksız tarımdan kaynak kursuna kadar farklı alanlarda mesleki ve teknik kurslara katılanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip oluyor.

13 olan kurs merkezi sayısını FikrimİZ birimiyle birlikte 26'ya çıkartan Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi ile üç yılda kurslardan mezun olan bin 135 kişiyi işe yerleştirdi. Kursiyerlerden eğitimini tamamladıktan sonra son üç yılda yaklaşık 80 kişi kendi iş yerini açtı.

ANKA / Yerel