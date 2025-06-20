Altı yıldır firari olan şahıs Aydın'da yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 6 yıldır firari olan şüpheli, emniyet ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, hakkında 'kasten yaralama, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme ve basit yaralama' suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 7 ay 13 gün hapis cezası ve 7 farklı dava dosyasından aranma kaydı bulunan 6 yıldır firari konumda S.K. isimli şahsın Aydın'da olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Ayrıca yakalama esnasında şüpheli şahıstan 0,25 gram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.