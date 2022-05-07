Altı sene önce çalışarak aldığı emektarı gözlerinin önünde küle döndü

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde sahibinin altı sene önce aldığı park halindeki emektar otomobil yanarak küle döndü.

Olay, İpekyolu Mahallesi Müftüoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çiftçi'ye ait park halindeki 06 ED 4936 plakalı otomobil, ön kaput kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede aracın büyük bir kısmını saran alevleri gören komşular olayı Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan otomobile müdahale etti.

6 yıl önce çalışarak alınmış

Aracını çaresizde yandığını gören ve altı senedir emektarı olduğunu söyleyen Mustafa Çiftçi, "Ben uyuyordum ve komşular beni uyandırdı. Aşağıya baktığımda arabam yanıyordu. Altı senelik arabamdı, işe gidip gelirken kullanıyordum. Nasıl olduğunu anlayamadım. Akülerin kablolarını bile söküyordum boşta olduğu zaman. Emeğim yandı" dedi.

İtfaiye ekiplerinin ayrılması sonrası şüpheli bir yangın durumu ihtimali üzerine de araştırma yapan ekipler, olay yerinin incelemesinin ardından araç sahibi ile birlikte polis merkezine gitti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.