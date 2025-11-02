Haberler

Altı Nokta Okulu Projesinin İlk Eğitimi Samsun'da Gerçekleştirildi

Altı Nokta Körler Derneği tarafından başlatılan 'Altı Nokta Okulu' projesinin ilk eğitimi, Samsun'da düzenlenerek görme engelli bireylerin dernek çalışmalarında daha donanımlı olmaları hedeflendi. Eğitimde hukuki haklar ve üye kazanımı gibi konular ele alındı.

Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi tarafından başlatılan "Altı Nokta Okulu" projesinin ilk eğitimi Samsun'da gerçekleştirildi.

Altı Nokta Körler Derneği'nin Türkiye genelinde 34 şubede gerçekleştirmeyi planladığı eğitim programının ilki Samsun'da yapıldı. Samsun Tabipler Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimle birlikte görme engelli bireylerin dernek çalışmalarında daha donanımlı hale gelmesi hedeflendi.

Programda konuşan Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Tugay, "İlkini Samsun'da yaptığımız bu eğitim, görme engelli mücadelesini daha da yukarıya çıkartacaktır" dedi.

Eğitimde, Genel Sekreter Av. Suha Sağlam ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Erdoğan, üyelere hukuki haklar, prosedürler ve üye kazanımı gibi konularda bilgiler verdi.

Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, ilk eğitimin Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun'da yapılmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek teşekkür etti.

Eğitim sonunda katılımcılara 'Altı Nokta Okulu' sertifikaları takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
