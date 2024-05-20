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Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti

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Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi, görme engelliler ve derneğin gönüllü üniversite öğrencileri Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, dernek başkanı Asım Okat, dernek faaliyetleri ve müze hakkında görme engellilere bilgiler verdi. Ziyaret sırasında görme engelli hafız Taha Aslan da şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi Görme Engelliler ve Derneğin gönüllü üniversite öğrencileri Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Başkanı Asım Okat, dernek faaliyetleri hakkında ve dernek içerisinde bulunan müze hakkında görme engellilere bilgiler verdi.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış ziyarette yaptığı konuşmada, " Böylesine anlamlı bir günde bizler için çok anlamlı bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu vatan toprakları için canını vermiş, kanını dökmüş bu toprakları bize emanet olan bırakan manevi değeri yüksek bir mekandayız. Bu sebeple şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına tekrar başsağlığı şu an hayatta olan gazilerimize de hayırlı sağlıklı bir ömür diliyorum. Ayrıca bizleri bugün burada misafir eden Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Asım Okat'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programda görme engelli hafız Taha Aslan şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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