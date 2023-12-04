Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel, beraberindeki heyetle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kurtel ve Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, Çerçioğlu'na engellilere yönelik hizmetlerinden dolayı teşekkür edip plaket takdim etti. Çerçioğlu ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlar için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Çerçioğlu ayrıca Kurtel'e ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN