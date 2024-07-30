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Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi 500 Kişilik Aşure Hayrı Yaptı

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Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğini bu yıl da gerçekleştirerek, 500 kişilik aşure hayrı yaptı. Dernek üyeleri, gönüllüler ve Aydın halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğini bu yıl da gerçekleştirerek, 500 kişilik aşure hayrı yaptı.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Dernek binasının önünde düzenlenen etkinlik, dernek üyeleri, gönüllüler ve Aydın halkının yoğun katılımıyla yapılırken, hayırda dayanışma ve birlik mesajları verildi. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, etkinlikteki amaçlarının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu söyledi. Konuşmasında derneğin faaliyetleri ve görme engellilere sağlanan destekler hakkında bilgi veren Başkan Özen; "Bugün burada bir araya gelerek hem aşuremizi paylaşıyor hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Etkinliğimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü ve dayanıklı bir toplum oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca etkinlik boyunca, dernek tarafından hazırlanan broşürler dağıtılarak görme engellilerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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