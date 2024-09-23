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Altı Nokta Körler Derneği 39. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Altı Nokta Körler Derneği 39. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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Kütahya'da kurulan ilk görme engelli derneği olan Altı Nokta Körler Derneği, 39. kuruluş yıl dönümünü düzenlediği kahvaltı programı ile kutladı. Dernek Başkanı İsmail Barış, görme engellilere yönelik hizmetlerini ve mücadelelerini vurguladı.

1985 yılında Kütahya'da kurulan ilk Görme Engelli Derneği olan Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi, kuruluş yıl dönümünü dernek binası önünde üyelerine yönelik düzenlediği kahvaltı programı ile kutladı.

Gerçekleşen programda konuşan Dernek Başkanı İsmail Barış, kuruluşlarından bugüne Kütahya'da tüzüklerinde yer alan maddeler doğrultusunda Görme Engellilere yönelik hizmet vermeye ve onların sesi olmaya çalıştıklarını söyledi. Başta görme engellilerin topluma kazandırılmasında, onların eğitim, istihdam, kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlamada ve en önemlisi hak temelli mücadele açısından çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerine vurgu yapan Başkan İsmail Barış, "Görme engelli arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak araç ve gereçleri bağışçılarımızın da vermiş olduğu desteklerle ücretsiz bir şekilde onlara temin ediyoruz. Bu derneği kuran büyüklerimizle yapmış olduğumuz konuşmalarda deneğin kuruluş safhasında birçok zorluklarla karşılaştık. Bizlere, " Körün derneği mi olur? Kuracaksınız da ne olacak? Nasıl yapacaksınız? Neyi başaracaksınız? "denildi. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada yürütmüş olduğumuz çalışmalarla, vermiş olduğumuz mücadeleler sonucu birçok görme engelli arkadaşımızın hayatına pozitif anlamda dokunarak onları hayatın içerisinde kalmasına vesile olduk. Bundan sonraki süreçte de 39 yıldır olduğu gibi mücadeleye devam edecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar bizlere katkı veren, destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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