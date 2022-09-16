Altay; 'Metruk ev sahipleri TOKİ'ye müracaat edemiyor'

Kirada ikamet ettikleri halde sosyal konutlara müracaat edemeyenlerin olduğunu belirten Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, "TOKİ'ye müracaat edemeyenlerin sesine kulak verin" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi çerçevesinde TOKİ Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. 3+1 ve 2+1 şeklinde 250 bin konut ve 100 bin arsanın proje ile vatandaşların hizmetine sunulacağı, emeklilere, gençlere, engellilere, Şehit ve Gazi yakınlarına özel kontenjan ayrılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Altay, "Son bir haftadır bizlere, tapuda ev görünen ancak kentsel dönüşüme alınmış, yıkılmış, metruk durumda mülkleri olan ve yeni bir ev yapacak maddi güce sahip olmadıklarını belirten vatandaşlardan yoğun şikayetler geliyor. Mülk sahipleri, bu yerlerin tapuda ev görünmesinden dolayı sosyal konutlara müracaat edemediklerini ve bu mülklerin hiç bir şekilde kendilerine ve ailelerine katkısı olmadığını, kirada oturduklarını belirtiyorlar.

Bunun yanında köyde veya ilçede babadan kalma metruk durumda evleri olan vatandaşlar da yeniden bir ev yapacak maddi durumlarının olmadığını ve aynı sorundan dolayı muzdarip olduklarını dile getiriyorlar.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde alınmış evlerin ne zaman hayata geçirileceği belli değilken vatandaşlar yıllarca kirada oturuyorlar. Aynı şekilde herhangi bir yerde metruk durumdaki bir evin mülk sahibine faydası olmadığı gibi oturulacak bir evin olmamasından dolayı mülk satılığa da çıkarılamıyor. Konu hakkında genel talep, tabuda ev görünen yerlerde hiç bir şekilde kiracı veya başka bir ailenin oturmadığına dair muhtardan veya nüfus müdürlüğünden alınacak bir belge ile sosyal konutlara müracaat edilebilmesidir.

Bu nedenle 81 ilde inşaatına başlanacak olan Sosyal Konut Projesine başvurularda bu konuya bir çözüm üretilmesi, atıl durumda olan evlerin sahiplerine başvuru imkanının getirilmesi gerekliliği hususunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir düzenleme ile çözüm bularak mağduriyetlerin önüne geçmelidir." dedi. - ERZURUM