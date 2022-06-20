Alt yapısı tamamlanan yol yeniden trafiğe açıldı Sıcak asfalt serimi tamamlanan 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan yol yeniden araç trafiğine açıldı. Sıcak asfalt serimi tamamlanan 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan yol yeniden araç trafiğine açıldı. 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan 161. Sokak ve 50. Sokak ile 2000 Evler Mahallesi TOKİ bölgesindeki 39. Sokak'ta Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Hafta sonu tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açılırken yol boyunca yaya kaldırımı yenileme çalışmaları belediye ekiplerince sürdürülecek. Önümüzdeki günlerde çizgi çalışması yapılacak olan yol boyunca ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ağaçlandırma ve refüj çalışması da gerçekleştirilecek. Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz haftalarda yol güzergahında içme suyu altyapısı yenileme çalışması yapılarak yağmur suyu hatları oluşturulmuştu. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Sulusaray Nevşehir Cami Yerel Haberler

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