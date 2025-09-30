Haberler

Alperen'in Hafızlık Hayali Gerçek Oldu

Hafızlık belgesini alan Alperen Yılmaz, hayalinin ilham kaynağı olan Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Ziyarette, Vali Çiftçi, Alperen'i tebrik ederek hafız kalmanın önemini vurguladı.

Alperen'in gönlünde yeşeren "hafız bir vali olma" hayali, anlamlı bir boyut kazandı.

Geçtiğimiz ay hafızlık belgesini alan Alperen Yılmaz, ailesiyle birlikte hayalinin ilham kaynağı olan Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Daha önce katıldığı televizyon programında hafız bir vali olma isteğini dile getiren ve ardından hafızlık merasimine kadar yaşadığı üç yıllık inanç ve azim dolu yolculuğu sosyal medyadan paylaşan Alperen, ailesiyle birlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin misafiri oldu.

Ziyarette Vali Mustafa Çiftçi, çalışma ve gayretinden dolayı Alperen'i tebrik ederek hafız kalmak için de bir ömür gayret sarfetmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bir çocuğun hayali, bir ailenin duası, bir toplumun geleceği Öz köklerimizden gelen bir duruşla Alperen ve nice gencimizin böylesine güzel ideallerle yetişmesi; yüreklere huzur, gönüllere sevinç, geleceğe umut serpiyor" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
