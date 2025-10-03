Haberler

Alperen Coşar Anısına Turnuva Düzenlendi

Alperen Coşar Anısına Turnuva Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 1 Eylül'de hayatını kaybeden eski futbolcu Alperen Coşar için anı turnuvası yapıldı. Titreyengöl Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, Manavgat Futbol Şöhretleri ile Manavgat Masterler takımları bir araya geldi. Katılımcılar, Alperen'in adını yaşatacaklarını belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 Eylül'de hayatını kaybeden eski futbolcu, antrenör ve Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu işletmecisi Alperen Coşar için anı turnuvası düzenlendi.

Titreyengöl Sahası'nda gerçekleştirilen turnuva kapsamında Manavgat Futbol Şöhretleri ile Manavgat Masterler takımları karşı karşıya geldi. Takımlar sahaya "Alperen Unutulmaz" yazılı pankartla çıkarken, oyuncuların formalarındaki ay yıldız ve kalp sembolü üzerine basılan Alperen Coşar'ın fotoğrafı dikkat çekti.

"Adını yaşatacağız"

Karşılaşma öncesi yapılan konuşmalarda, Alperen Coşar'ın gerek futbolcu gerekse antrenör kimliğiyle çocuklara ve gençlere örnek olduğu vurgulandı. Katılımcılar, bu turnuvanın gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı düzenlenerek Alperen'in adının yaşatılacağını dile getirdi.

Talihsiz kazada hayatını kaybetmişti

43 yaşındaki Alperen Coşar, Sarılar Mahallesi'ndeki evinde anahtarını içeride unutunca çatıdaki güneş enerjisi sistemine bağladığı hortumla inmeye çalışmış, hortumun kopması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirmişti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Milyonların beklediği kira artış oranı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenilgiyi hazmedemedi! Legia Varşova'nın kaptanından Zeki Yavru'ya büyük saygısızlık

Yenilgiyi hazmedemedi! Türk futbolcuya büyük saygısızlık
Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı olay oldu

Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.