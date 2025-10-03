Alperen Coşar Anısına Turnuva Düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 Eylül'de hayatını kaybeden eski futbolcu, antrenör ve Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu işletmecisi Alperen Coşar için anı turnuvası düzenlendi.

Titreyengöl Sahası'nda gerçekleştirilen turnuva kapsamında Manavgat Futbol Şöhretleri ile Manavgat Masterler takımları karşı karşıya geldi. Takımlar sahaya "Alperen Unutulmaz" yazılı pankartla çıkarken, oyuncuların formalarındaki ay yıldız ve kalp sembolü üzerine basılan Alperen Coşar'ın fotoğrafı dikkat çekti.

"Adını yaşatacağız"

Karşılaşma öncesi yapılan konuşmalarda, Alperen Coşar'ın gerek futbolcu gerekse antrenör kimliğiyle çocuklara ve gençlere örnek olduğu vurgulandı. Katılımcılar, bu turnuvanın gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı düzenlenerek Alperen'in adının yaşatılacağını dile getirdi.

Talihsiz kazada hayatını kaybetmişti

43 yaşındaki Alperen Coşar, Sarılar Mahallesi'ndeki evinde anahtarını içeride unutunca çatıdaki güneş enerjisi sistemine bağladığı hortumla inmeye çalışmış, hortumun kopması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirmişti. - ANTALYA