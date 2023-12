Alper Taşdelen, Çankaya Belediye Başkan Adaylığı İçin Başvurdu: "Benim Sadece Bir Patronum Var, Halkımdır. Halkıma Hizmet Ederim"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanları olarak hep uyumlu çalıştık. Bazı yerlerde olduğu gibi ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı itişmesi kakışması Ankara'da olmadı. Çünkü biz 25 yıl sonra aldığımız Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Başkanımız için, başarısı için elimizi de gövdemizi de ortaya koyduk. Biz atamızdan, babamızdan gördüğümüz gibi siyaseti, duruş, tutarlılık, doğruluk, dürüstlük ve çalışkanlık üzerinden yapan insanlarız. Benim müteahhidim yok, benim taşeronum yok, benim ağa babam yok, benim başımda biri yok. Benim sadece bir patronum var, halkımdır. Halkıma hizmet ederim. Rant için değil halk için çalışırız ve aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden belediye başkanı olmak için bugün, adaylık başvurusunu CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'na yaptı. Adaylık başvurusunun ardından konuşan Taşdelen, şunları söyledi:

"2014 YILINDA GÖREVE GELDİĞİMİZDE, 'ÇANKAYA BELEDİYESİ'Nİ YILIZ BELEDİYE YAPACAĞIZ' DEMİŞTİK"

"Hepinizin gözlerinde, yüreğinde heyecan görüyorum, umut görüyorum, güzellikleri paylaşmış olmanın mutluluğunu görüyorum. 2014 yılında, Çankaya Belediye Başkanlığı'na göreve geldiğimizde şunun sözünü vermiştik: Çankaya'da eksik olan ne varsa tamamlayacağız. 'Çankaya Belediyesi'ni yıldız bir belediye yapacağız, Çankaya'da sadece ideolojik anlamda oy verme değil, aynı zamanda belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyet sonucu oyumuzu arttıracağız ve bize oy vermeyenlerin oyunu alacağız' demiştik. Gururla Çankaya'nın sokaklarında yürüyeceğiniz bir belediyeyi yaratacağız demiştik. Başınız dik dolaşacağınız, halkın memnuniyetini; kasapta, takside, manavda, çarşıda, pazarda, komşuda, iş yerinizde memnuniyet duyulan, 'İyi ki Çankaya'da varım, iyi ki Çankaya'da yaşıyorum' denilen bir belediye yaratacağız demiştik. ve şu anda ikinci dönemin sonunda, aday adayı başvurumu bugün yaptım.

"1984 YILINDA KURULAN ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDE 30 YILDA YAPILAN TOPLAM YARDIMIN 6 KATINI BİZ HAYATA GEÇİRDİK"

Ne mutlu bana ki on yılın sonunda, sözlerini tutmuş olan bir başkan olarak, Çankaya'da yapılmayanı yapmış olan bir başkan olarak bütün anketlerde, halkın hala görevde kalmasını isteyen bir başkan olarak karşınızdayım. Halkımızın hala bize teveccüh göstermesinin, anketlerde uzak ara ' Alper Taşdelen'in Çankaya Belediye Başkanı olarak devamını istiyoruz' demesinin elbette bir nedeni var. Bu tesadüfi değil. Çünkü çok çalıştık. Yapılmayanı yaptık. 1984 yılında kurulan Çankaya Belediyesi, 2014'te bizim göreve başladığımıza kadar olan 30 yılda yapılan toplam yatırımın 6 katını biz hayata geçirdik. Yine benzer şekilde, o 30 yılda yapılan sosyal belediyeciliğin, sosyal yardımların 18 katını hayata geçirdik. Çankaya'da ilklere imza attık. Rekorlara imza attık. Eserlere imza attık. Bir belediye başkanı için en büyük mutluluk, iki dönem hizmet ettiği bir ilçede hala halkın görevde kalmasını istemesidir. Hala en yüksek oyu biz alıyorsak eğer işte bu çalışmanın, bu azmin sonucudur. Göreve geldiğimizde bizim beş kreşimiz vardı. On bir yeni kreş yaptık. Bu on yılda 112 yeni park yaptık. Bunlardan biri 750 dönüm, Bademlidere, bir ilçe belediyesinin üzerinde. Kapalı yüzme havuzlarımız, spor merkezlerimiz yoktu. İki kapalı yüzme havuzu, spor merkezi yaptık. Buz pateni salonumuz yoktu. Onu yaptık. Mustafa Kemal'de 400 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu, Aşık Veysel Engelli Merkezi, 19 yeni Çankaya Evi, çocuk oyun evleri, 16 yeni kütüphane, cami tadilatları, yeni muhtarlıklar, yeni taksi durakları, bütün hepsini Çankaya Belediyesi olarak biz hayata geçirdik. İnanın yaptığımız işleri saymayı ben unutuyorum. Şimdi on yılın kitabını, yaptığımız hizmetleri yapıyoruz. Tuğla gibi bir kitap. Diyorum ki 'Bunu sadeleştirin, azaltın.'

"HER GÜN 4 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZE AKŞAM ÜCRETSİZ YEMEK VERİYORUZ"

Sosyal belediyecilikte kimsenin yapamadığını biz yapıyoruz. Hükümetin yapamadığını, iktidarın yapamadığını yapıyoruz. Çankaya'da her gün gelir seviyesi en düşük olan 18 mahallemizdeki ilkokullarımızda, üç bin ilkokul öğrencisinin sıcak yemeğini her öğlen sınıfında sırasına koyuyoruz. Anne baba 'Benim çocuğum ne yiyecek' diye düşünmüyor. O çocuk gittiğinde, 'Benim karnım doyacak mı' diye düşünmüyor. Yine her gün 4 bin üniversite öğrencisine akşam ücretsiz yemek veriyoruz. Beni Van'dan arayanlar, Kütahya'dan arayanlar, Düzce'den arayanlar, Samsun'dan arayanlar var. Anneler arıyor, babalar arıyor. 'İyi ki siz varsınız, ben çocuğum, akşam karnını doyuracak mı diye düşünmüyorum, huzurlu yatıyorum' diyor. LGS kursları, YKS kursları, ücretsiz olarak veriyoruz. Halk Kart'la binlerce ailenin bin lira aylık nakit ihtiyacını karşılıyoruz. 0-6 yaş çocuklara süt dağıtıyoruz. Kırtasiye seti, giysiler, montlar, kabanlar, botlar yani Çankaya Belediyesi olarak açta açıkta hiç kimseyi koymuyoruz. Biz halkçı bir belediyeyiz.

"ÇANKAYA'YA BU KADAR HİZMETİ, HİÇ BORÇ ALMADAN YAPTIK"

Pandemide de hiç kimseyi açta, açıkta koymadan pandemi döneminde herkesin yanında olmayı bildik. 6 Şubat Depremi'nde deprem bölgelerine en fazla yardım gönderen ilçe belediyelerinden biri yine Çankaya Belediyesi oldu. O dönem 15 bin gönüllüyü organize ettik, örgütledik ve o dayanışmayı sergiledik. ve bütün bunları yaparken yani Çankaya'nın altın yıllarını yaşatırken Çankaya'ya bu kadar yatırım ve hizmet yaparken bir şey daha yaptık: Hiç borç almadan yaptık bunları. Hiç kredi kullanmadan yaptık bunları. Ben göreve geldiğimde 2014 yılında, 554 milyon bütçesi vardı Çankaya Belediyesi'nin. 1 milyar 150 milyon borcu vardı Çankaya Belediyesi'nin. Yani neredeyse bütçesinin iki katı borcu vardı. Biz o borcu ödedik. Üzerine Çankaya tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık. İlkleri, rekorları, eserleri hayata geçirdik. Bütün sosyal belediyeciliği yaptık. Toplu iş sözleşmelerinde emekçimize, belediye çalışanımıza en yüksek zamları biz verdik. Maaşı bir gün aksatmadık, ikramiyeyi bir gün aksatmadık. Şimdi anladınız mı neden Çankaya yine Alper Taşdelen diyor? Çünkü biz ranta değil halka çalıştık.

"BİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTIK, AYNI ZAMANDA BÜYÜK BİR SİYASİ MÜCADELENİN NEFERLİĞİNİ YAPTIK"

Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i dün ziyaret ettim. Kendisi bütün açıklamalarında da şunu söylüyor: 'Biz başarılı belediye başkanlarımızla devam edeceğiz. Oyunu arttıran belediye başkanlarımızla devam edeceğiz.' Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Siyaset her zaman doğru durduğunda senin en büyük hazinen insanlardır, insan kaynağıdır, yoldaşlarındır, dostlarındır. Biz CHP'liyiz, partidaşız, yoldaşız ama aynı zamanda büyük bir aileyiz. ve benim en büyük mutluluğum da bu. Çünkü başarı tesadüfi değildir. 10 yılda, 11 seçim gördük. Referandum gördük. Genel seçim gördük. Yerel seçim gördük. Bu 10 yıldaki bütün bu 11 seçimde ben sokaktaydım. Ben partime çalıştım. Ben milletvekilleri adaylarıma çalıştım. Ben cumhurbaşkanı adaylarımıza çalıştım. Ben referandumda Ankara'da hayır çıksın diye çalıştım. Ben Ankara'dan Melih Gökçek gitsin diye çalıştım. Mansur Yavaş gelsin diye çalıştım. Biz belediye başkanlığı yaptık ve aynı zamanda büyük bir siyasi mücadelenin neferliğini yaptık. Ankara'dan Melih Gökçek'i gönderdik. Dürüst, namuslu, adam gibi adam Mansur Yavaş'ı getirdik. Ankara'dan referandumda iktidarın bütün baskısına rağmen hayır çıkardık.

"PARTİMİZİN VE MİLLET İTTİFAKI'NIN TOPLAM OYU YÜZDE 70,7 EDİYOR. BİZ YÜZDE 73 BUÇUKLA SEÇİLDİK"

Sayın Genel Başkanımız, belediye başarısının yanında oy oranlarına da bakacağını ifade ediyor. Kendisine yine teşekkür ediyorum. Yüzde 58'di, ben gelmeden önce Çankaya'da belediyenin oyu. Biz yüzde 58 olan oyu 2014'te, ilk geldiğimizde yüzde 64'e; son belediye seçiminde de yüzde 74'e taşıdık mı? 2018'de CHP'nin Çankaya'da yüzde 46 olan oyunu son seçimde 2023'te yüzde 54 buçuğa taşıdık mı? Partimizin oyu yüzde 54 son seçimde. İYİ Parti'mizin oyu yüzde 15 küsur. İttifakın oyu, bir de öyle bakmamız gerekiyor. Partimizin ve bütün Millet İttifakı'nın baktığınızda da toplamı yüzde 70,7 ediyor. Biz yüzde 73 buçukla seçildik. Yani belediyede Millet İttifakı'nın da yüzde 3 buçuk üzerinde oy aldı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen. Hizmetlerimizden dolayı, yaptıklarımızdan dolayı Millet İttifakı'na oy vermemiş olan AK Partili, MHP'li veya diğer partili seçmenler de yüzde 3 buçuk oranında bize oy vermiş.

"GÖREVE BAŞLADIĞIM GÜNDEN İTİBAREN EN FAZLA YOKSUL MAHALLELER İÇİN ÇALIŞTIM"

2014'te göreve başladığım günden itibaren en fazla ama en fazla en yoksul mahalleler için çalıştım. Bizim oy olarak en düşük mahallelerimiz de en yoksul mahallelerimizdi. Oraya gittim. Onların imar sorunu varsa imar sorununu çözdüm. Onların hizmet eksiği varsa hizmet eksiğini giderdim. Kadınlarımızı meslek edindirme kurslarımızda meslek sahibi yaptım. Dini günlerde ilk defa Çankaya'da iftar çadırlarını kurdum. 1 milyon 250 bin kişi Çankaya Belediyesi'nin iftar çadırlarına geldi. Cami tadilatlarını yaptım. Evinden çıkmak için, Kızılay'a gelmek için dolmuş otobüs parası olmayan, Kızılay'a gelmemiş, Tunalı'yı hiç görmemiş kadınlarımız, evinden dışarı çıkamayan kadınlarımızı, 52 bin kadınımızı Konya Mevlana'ya, Çanakkale'ye, Amasra'ya, Safranbolu'ya biz götürdük. Çankaya Evleri'nde 172 bin kursiyerimizi biz ağırladık. Biz onlara elimizi uzattık, o insanlar bize sarıldılar. Budur başarı. Çünkü biz Çankaya'da partizanlık yapmadık. İnsanı insandan ayırmadık. Kimseyi ötekileştirmedik. Her mahalleye eşit hizmet götürdük. ve belediyede tarih yazdık belediyenin en güzel, en büyük yatırımlarını yaptık ve hem de bu oya yansıdı. Hem genelde, hem yerelde oyumuz arttı. Bu başarılar da bize Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Çankaya'nın lokomotif ilçe olmasını beraberinde getirdi.

"BENİM SADECE BİR PATRONUM VAR, HALKIMDIR. HALKIMA HİZMET EDERİM"

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanları olarak hep uyumlu çalıştık. Bazı yerlerde olduğu gibi ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı itişmesi kakışması Ankara'da olmadı. Çünkü biz 25 yıl sonra aldığımız Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Başkanımız için, başarısı için elimizi de gövdemizi de ortaya koyduk. Biz atamızdan, babamızdan gördüğümüz gibi siyaseti, duruş, tutarlılık, doğruluk, dürüstlük ve çalışkanlık üzerinden yapan insanlarız. Benim müteahhidim yok, benim taşeronum yok, benim ağa babam yok, benim başımda biri yok. Benim sadece bir patronum var, halkımdır. Halkıma hizmet ederim. Rant için değil halk için çalışırız ve aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

"BEN BUGÜN BAŞ DİK OLARAK KARŞINIZDAYIM"

Çankaya'yı halkçı belediyeciliğin Vedat Dalokay'ların, Ali Dinçer'lerin Karayalçın'ların, Doğan Taşdelen'lerin izinden yürümeye, toplumcu belediyenin önderi olmaya devam edeceğiz. Bir belediye başkanı için en büyük mutluluk ikinci döneminin sonunda partililerin karşısına, halkının karşısına, başı dik çıkmaktır. Dürüst, namuslu hizmet etmiş olmaktır. Ben bugün başı dik olarak karşınızdayım. Her seçimde oyumuzu arttırarak daha azimle çalışmaya teşvik ettikleri için ve anketlerde bize oy vereceğini söyleyip yüzde 80 memnuniyetini ifade ettiği için Çankaya halkına çok teşekkür ediyorum. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Çankaya, yaşasın CHP, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı."