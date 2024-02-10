Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gezeravcı, görevi hakkında bilgiler vererek teşekkür etti. Erdoğan ise Gezeravcı'yı tebrik ederek Ankara'ya gelmesini ve detayları anlatmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston'a getirilmişti. Burada dünyaya uyum süreci çerçevesinde dinlenmeye alınan Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gezeravcı, konuşmasında Erdoğan'a görevi hakkında bilgiler vererek, "Tevzi etmiş olduğunuz hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla yerine getirdik. Ülkemize ve gelecek neslimize böyle bir ilham kaynağı görevi hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yerine getirdiği görevden ötürü Gezeravcı'yı tebrik ederek, "Bu görevi başarıyla doldurduğun için şahsım, ailem ve milletim adına sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ankara'ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci detaylıca anlatırsan bundan da ayrıca mutlu olurum. Bundan sonra da üzerinde çok değerli görevler olacak" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailesiyle buluşup buluşmadığı hakkında sorduğu soruya cevap veren Gezeravcı, "Henüz buluşmadık, onlar beni Heuston'da bekliyorlar. Biz ise Florida'da deniz yüzeyine iniş yaptık. Buradan takriben 2 saat sonra da ailemle buluşma imkanı bulacağım" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında da sorduğu soruyu yanıtlayan Gezeravcı, şu ifadelere yer verdi:

"Her şey gayet güzel. Burada bizleri karşılayan doktorlar da biraz şaşırdı. Adaptasyon sürecimin bir müddet daha uzun olmasını bekliyorlardı. Ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezeravcı'nın ailesine de sevgilerini ileterek, "inşallah Türkiye'ye döndüğünüzde görüşme fırsatı bulacağız" dedi.

Gezeravcı sözlerinin sonunda Türkiye'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan 22'inci ülke olmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Orada gerçekleşen görevlerin içerisinde eğitimin başlangıcından Uluslararası Uzay İstasyonu'na kadar oraya en hızlı ulaşan ülke olduk. Bu konudaki kararınız ve ülkemizi bir sonraki adımı atan vizyonunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir? Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi! Şubat ayında hangi balık yenir? Şubat ayında en taze ve güzel balık nedir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? NOTERLER CUMARTESİ AÇIK MI? 2024 Noter çalışma ve mesai saatleri! Serdar Ortaç'ın sevgilisi kim? Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi kimdir? Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show tekrar başlayacak mı, geri dönecek mi? Manchester City - Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Everton maçı nereden izlenir? Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title