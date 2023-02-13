- ALO 144 Afet Yardım Hattı 6 Şubat'tan bu yana 250 bin çağrıya cevap verdi

Deprem bölgelerine yardımlar OHAL sürecinde 'ALO 144 Afet Yardım Hattı 'üzerinden yönlendiriliyor

AYDIN - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem dolayısıyla Olağanüstü Hal süresince ayni yardımların kabul, sevk ve idaresi amacıyla ALO 144 Hattı 'Afet Acil Yardım Hattı' olarak kullanılırken, depremin üzerinden geçen 8 günde 250 bin civarında çağrıya cevap verdi.

Sosyal Yardım Hattı ALO 144'ün OHAL sürecinde ayni yardımların kabul sevk ve idaresi amacıyla kullanılacağını duyurdu. ALO 144 Hattı, OHAL süresince AFAD koordinasyonunda gerek bireysel gerekse tır ve kamyonlarıyla ayni yardım yapmak isteyen kişi ve kuruluşların yapacakları yardımları hedef depolara yönlendirme hizmetini sağlayacak. Bu hat ile bölgeye giriş-çıkış trafik yoğunluğunun azaltılması ve hayırseverlerin ayni bağışlarının deprem bölgesindeki tüm vatandaşlara en hızlı ve düzenli şekilde ulaşması sağlanması hedefleniyor.

"250 bin çağrı karşılandı"

Bu çerçevede Türkiye ve dünya genelindeki tüm çağrılara Aydın'daki çağrı merkezinden cevap verilirken, merkezdeki 85 personel, 7 gün 24 saat esasına dayalı yoğun bir mesai yapıyor. ALO 144 Afet Acil Yardım Hattı çalışmaları hakkında bilgiler veren Grup Yöneticisi Volkan Herekçi, "ALO 144 Afet Acil Yardım Hattı olarak şu anda Türkiye genelinden gelen tüm yardımların sevkiyatı ve koordinasyonundan sorumluyuz. Bu noktada tır ve kamyon bazında yapılacak olan yardımların hedef depo sevkiyatlarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bireyse olarak bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızı da en yakın kurumlara yönlendiriyoruz. Depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 250 bin civarında çağrı karşıladık. Yaklaşık olarak karşılamış olduğumuz çağrıların tamamında bağış, barınma ve bunula ilgili olarak yönlendirme işlemlerini gerçekleştirdik" dedi.

"Tüm çağrılar yanıt buluyor"

Depremin üzerinden geçen 8 gün boyunca yüzde 99'u üzerinde çağrıların yanıtlama oranlarının olduğunu belirten Herekçi, "Deprem felaketinden bu güne kadar hattımıza yaklaşık 100 bin civarında asılsız ihbar ulaştı. Bu noktada vatandaşlarımızdan ricamız Afet Acil Yardım Hattı olmamız sebebiyle asılsız ihbarlar ile ilgili olarak tarafımıza ulaşmamaları, sahada hizmet bekleyen vatandaşlarımıza bu noktada imkan ağlamalarıdır. Bugüne kadar yüzde 99'un üzerinde ulaşımımız söz konusu. Bizlere ulaşım sağlayamayan vatandaşlarımızın da sistem üzerinden bilgilerini aldıktan sonra biz vatandaşlarımıza dönüş gerçekleştiriyoruz. Deprem bölgesinde yoğun bir trafik akışı söz konusu. Bu noktada buradan yardım ve organizasyonlar gerçekleştirildikten sonra ilk hedefimiz bölgedeki trafiğin düzenli bir akışa kavuşturulmasıdır. Aynı zamanda da sahada yardım bekleyen gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçlarına göre bir organizasyon şeması izlenmesidir" diye konuştu.

"ALO 144 Afet Acil Yardım Hattı'nı aramadan yola çıkmasınlar"

Deprem noktasına yardım götürmek isteyen vatandaşların yola çıkmadan önce kendileri ile mutlaka görüşme sağlamasını isteyen Herekçi, "Yola çıkacak olan vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce muhakkak bizlere ulaşarak hedef depo adres bilgilerini bizden teyit etmeleri ve daha sonrasın da bizden gelecek olan bilgilere göre sevkiyatlarını gerçekleştirmeleri daha yerinde olacaktır. Mevcutta bizim 3 çağrı merkezimiz var. 2 tanesi depremden etkilenen bölgelerde hizmet vermekteydi ve şu an itibari ile hizmetleri durmuş durumda. Bu noktada sadece biz tek çağrı merkezi olarak tüm Türkiye'ye ve aynı zamanda yurt dışından arayan vatandaşlarımıza 85 kişi ile hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"AFAD koordinasyonunda yönlendirmeler gerçekleştiriyoruz"

ALO 144 Afet Acil Yardım Hattı Çağrı Merkezi Personeli Tülin Beyter, "OHAL süresince bizler ALO 144 Afet Acil Yardım Hattı olarak hizmet veriyoruz. Afetzede vatandaşlarımızın; gıda, çadır, barınma gibi acil ihtiyaçları için ilgili kurumlara yönlendirmelerini sağlıyoruz. Bu işlemleri de AFAD'ın koordinasyonu çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Gerek bireysel, gerekse yardım götüren tır ve kamyonlar ile ilgili olarak da tüm vatandaşlarımızla bu hat üzerinden koordinasyon sağlanmaktadır. 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak hizmet veriyoruz. Hedefimiz; en hızlı ve en güvenilir bir şekilde yardımların ulaşımını sağlayabilmek" dedi.

"İhtiyaç duyulan bölgelere yönlendirmeler sağlıyoruz"

Yardıma ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirme sağladıklarını kaydeden ALO 144 Afet Acil Yardım Hattı Çağrı Merkezi Personeli Mehmet Ağmaz, "Yurtiçinden ve yurtdışından depremzedelere yönelik bağış ve yardımlar üzerine çağrılar alarak onların ilgili kurumlara yönlendirmelerini gerçekleştiriyoruz. Kamyon ve tırlara yüklenerek gönderilen bağışları da sistem üzerinden takip ederek, ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriyoruz. Bağış yapmak isteyenleri ilgili yerlere ulaşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

"Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız bizlere ulaşabilirler"

Deprem bölgelerine yardımda bulunmak isteyen vatandaşların belirtilen numara üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini ifade eden ALO 144 Afet Acil Yardım Hattı Çağrı Merkezi Personeli Fatih Görceğiz, "Deprem bölgesine gönderilmek istenen yardımlarla ilgili olarak vatandaşlarımız ALO 144 Afet Acil Yardım Merkezi Hattı üzerinden bizlere ulaşıyorlar. Çağrıların bir kısmı talep, bir kısmı da 'Ayni ve nakdi yardımları nasıl ilgili yerlere iletebiliriz?' şeklinde oluyor. Bizler de vatandaşlarımıza hangi bölgelerde, hangi yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğu ile ilgili acil ihtiyaçları konusunda bilgilendirip, hangi kurumlara ve nerelere yardım yapılacağı konusunda bilgilendirerek kayıt oluşturuyoruz. Amacımız deprem bölgesine gidecek olan tırların, trafik yoğunluğunu azaltarak en hızlı ve güvenilir bir şekilde yardımların ilgili yerlere iletilmesini sağlamaktır. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız hattımıza ulaşarak, yardımlarının hangi kurumlar ile iletişim kurularak gönderileceği hakkında bilgi alabilirler" diye konuştu.

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sistemine işliyoruz

ALO 144 Afet Acil Yardım Hattı Çağrı Merkezi Personeli Burak Göl ilgili çağrıların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne işlendiğini ifade ederek, "Yardım bölgesine bağışta bulunmak isteyen vatandaşların, bağışlarının toplanarak ilgili yerlere yönlendirilmesini sağlıyoruz. Yola çıkan kamyon ve tırların uygun bölgelerdeki depolara ulaşabilmesi için ilgili bilgilendirmeleri yaparak yönlendirme sağlıyoruz. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz bu hizmetler çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden tırların bilgileri alarak yardımların en doğru yerlere ulaştırılmasını sağlıyoruz. Ayrıca ayni bağışlar noktasında da vatandaşlarımızın bireysel bağışlarını ulaştıramamaları noktasında da yine bağışların ilgili yerle yapılması konusunda yönlendirmeler yürütülüyor" ifadelerini kullandı.