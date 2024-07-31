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Almanya Vatandaşı Diyarbakır'da Müslüman Oldu

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Diyarbakır'a turistik gezi için gelen Almanya vatandaşı Pedagog Freter, ziyaret ettiği tarihi Ulu Camiinden etkilenerek Müslüman oldu. Sur İlçe Müftülüğünde düzenlenen 'İhtida Merasimi' ile Müslüman olan Freter, 'Altair' ismini aldı.

Diyarbakır'a turistik gezi için gelen Almanya vatandaşı Pedagog Freter (32), ziyaret ettiği tarihi Ulu Camiinden etkilenerek Müslüman oldu.

Almanya'da yaşayan 32 yaşındaki Pedagog Freter, Diyarbakır'a turistik gezi düzenledi. Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camiine gelen Freter, caminin yapısından ve Müslümanların ibadetinden etkilendi. Burada Ulu Camii rehberi Yaser Aydın, Freter'e İslam dininin güzellikleri ve cami ile kentin tarihini anlattı. Müslüman olmaya karar veren Freter için Sur İlçe Müftülüğünde 'İhtida Merasimi' düzenlendi.

Freter, 'Altair' ismini aldı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Sur İlçe Müftüsü İlhan Günay, Freter'e İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Preter, 'Altair' ismini aldı. Sur İlçe Müftüsü Günay, Altair'i tebrik ederek 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim hediye etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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