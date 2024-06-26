Almanya Uyruklu Michael Raab Müslüman Oldu

Almanya uyruklu Michael Raab, Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Raab, İslam dininden çok etkilendiğini ve bu yüzden Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.

İslam dininden etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Almanya uyruklu Michael Raab için Karasu İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi. Düzenlenen merasim Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi, "İslam dinini seçmekle şereflenen Michael Raab'e İslam dininin temel esasları ve İslam dini hakkında genel bilgiler verdik. Müslüman olmasından dolayı kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

Raab'ın Kelime-i Şehadet getirmesinin ardından dua edildi. İslam dininden çok etkilendiğini ve bu yüzden Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen Michael Raab'e Müftü Çelebi, ihtida belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim hediye etti. - SAKARYA